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Van Su İdaresi'nden Siyanür İddialarına Yanıt

VASKİ, Erciş'teki su tünelinde siyanür bulunduğu iddialarını yalanladı, su kalitesinin güvenli olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:49
Van Su İdaresi'nden Siyanür İddialarına Yanıt

VASKİ, Siyanür İddialarını Redetti

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesinde halka su sağlayan tünelde siyanür tespit edildiği yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. Kurum, yapılan analizlerde içme suyunun kalitesinin güvenli olduğunu açıkladı.

Analiz Sonuçları Güven Veriyor

VASKİ'nin yaptığı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarındaki "Erciş'teki su tünelinde siyanür tespit edildi" şeklindeki haberlerin ardından resmi bir açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi. Açıklamada, Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin ham su alımının Devlet Su İşleri tarafından işletilen Morgedik regülatöründen sağlandığı aktarıldı.

Rutin Kontroller ve Kalite Yönetmelikleri

Tesisin giriş ve çıkışındaki iç izlem kontrollerinin günlük olarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal analizlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Analiz sonuçlarında, içme suyuna risk oluşturabilecek kirliliklerin, sıfırdan koku ve siyanür gibi olumsuzlukların tespit edilmediği kaydedildi.

Ayrıca, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Erciş Morgedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin giriş ve çıkışında 2024 yılı akredite analiz raporu sonuçlarının Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne kaydedileceği vurgulandı. VASKİ, tesis çıkış suyu ile ilgili kamuoyuna sunulan arıtılmış içme suyu kalitesinin mevzuatlara uygun olduğunu ve herhangi bir risk taşımadığını duyurdu.

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