Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Başlıyor! Biletler 25 Şubat'ta Satışa Çıkacak

Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Faaliyete Geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Tahran arasındaki tren seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bilet satışlarının 25 Şubat'ta başlayacağını belirtti. İlk seferler ise Tahran'dan 9 Mart ve Van'dan 10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası İşbirliği ve Yeniden Başlayan Seferler

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedefine yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı. İran demir yolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Van-Tahran seferlerinin yeniden başlaması için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, 2019 ve 2020 yıllarında seferlerin aktif olduğu dönemde yaklaşık 10 bin yolcunun taşındığını hatırlatarak, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlere ara verildiğini belirtti. Bu seferlerin yeniden başlamasının Türkiye-İran arasındaki demir yolu işbirliğini güçlendireceğini ve bölgesel ulaşım ile turizmi canlandıracağını sözlerine ekledi.

Haftada İki Seferle Konforlu Seyahat

Tren seferlerinin haftada iki kez karşılıklı olarak yapılacağı bildirildi. Tahran-Van Yolcu Treni, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan saat 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günlerinde 20.00'de hareket edecek. Yolcular, 22 saatlik seyahat boyunca demir yolu konforunda keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulacaklar.

Kuşetli Vagonlarla Konforlu Seyahat

Trenin İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletileceği ve toplamda 40 kişi kapasitesine sahip 7 kuşetli vagondan oluşacağı açıklandı. Biletler, Türkiye'de TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden temin edilebilecek.