Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Başlıyor! Biletler 25 Şubat'ta Satışa Çıkacak

Van-Tahran arasındaki tren seferleri 9 ve 10 Mart'ta başlayacak. Biletler 25 Şubat'tan itibaren satışta.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:49
Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Başlıyor! Biletler 25 Şubat'ta Satışa Çıkacak

Van-Tahran Tren Seferleri Yeniden Faaliyete Geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ile Tahran arasındaki tren seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bilet satışlarının 25 Şubat'ta başlayacağını belirtti. İlk seferler ise Tahran'dan 9 Mart ve Van'dan 10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uluslararası İşbirliği ve Yeniden Başlayan Seferler

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedefine yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı. İran demir yolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Van-Tahran seferlerinin yeniden başlaması için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, 2019 ve 2020 yıllarında seferlerin aktif olduğu dönemde yaklaşık 10 bin yolcunun taşındığını hatırlatarak, Kovid-19 salgını nedeniyle seferlere ara verildiğini belirtti. Bu seferlerin yeniden başlamasının Türkiye-İran arasındaki demir yolu işbirliğini güçlendireceğini ve bölgesel ulaşım ile turizmi canlandıracağını sözlerine ekledi.

Haftada İki Seferle Konforlu Seyahat

Tren seferlerinin haftada iki kez karşılıklı olarak yapılacağı bildirildi. Tahran-Van Yolcu Treni, pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan saat 12.35'te, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günlerinde 20.00'de hareket edecek. Yolcular, 22 saatlik seyahat boyunca demir yolu konforunda keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulacaklar.

Kuşetli Vagonlarla Konforlu Seyahat

Trenin İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletileceği ve toplamda 40 kişi kapasitesine sahip 7 kuşetli vagondan oluşacağı açıklandı. Biletler, Türkiye'de TCDD Taşımacılık AŞ'nin uluslararası bilet satışına açık olan Adana, Ankara, Eskişehir, İstanbul (Sirkeci), İstanbul (Halkalı), İzmir (Basmane), Konya ve Van gişelerinden temin edilebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Yüksekova'da Kardan Dağ Keçisi Heykeli ile Yaban Hayatı Koruma Mesajı
3
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'yı Ziyaret Edecek
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Önemli Mesajlar Verdi
5
İstanbul'da Uçurtma Kayağı Keyfi: Çatalca'da Benzersiz Anlar
6
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Üç Milletvekili Partiye Katıldı
7
İstanbul'da 5 Gün Süren Kar Yağışı: Kar Kalınlığı 47 Santimetreye Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi