Van-Tahran Yakınlaşması: Tren Seferleri Yarın Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Van-Tahran tren seferlerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:37
Van-Tahran Yakınlaşması: Tren Seferleri Yarın Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin seferlerine yarın yeniden başlayacağını açıkladı. Tahran'dan bugünkü hareketle, ilk seferin yarın Van'dan gerçekleşeceği belirtildi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İran ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda bu seferlerin yeniden başlaması kararı alındığını vurguladı. Türkiye ile İran arasındaki demir yolu işbirliğinin, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artması için büyük önem taşımakta olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, haftada iki kez karşılıklı seferler düzenleneceğini, İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek trenin 40 kişi kapasiteli 7 kuşetli vagondan oluşacağını belirtti. Tren seferleri şöyle düzenlenecek:

  • Tahran'dan: Pazar ve Çarşamba günleri
  • Van'dan: Pazartesi ve Perşembe günleri

Bakan, yolcuların 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştireceklerini duyurdu.

Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin 2019-2020 döneminde yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını hatırlatarak, bu projenin Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedeflerine önemli bir katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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