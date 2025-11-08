Van Tuşba'da Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 1 Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesi Özalp yolu Sıhke Göleti civarında devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı; ekipler müdahale edip tahkikat başlattı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:11
Van Tuşba'da Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 1 Yaralı

Van Tuşba'da Devrilen Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

Sıhke Göleti yakınlarında meydana gelen kazada sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde, Özalp yolu üzerindeki Sıhke Göleti civarında devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAZA YAPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Selçuk Aslan'dan Kocaeli Dilovası Yangını İçin Taziye Mesajı
2
Dilovası'nda parfüm tesisinde ölümcül yangın: 2 vardiya amiri gözaltında
3
Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
4
Diyarbakır Silvan'da İki Otomobil ile At Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı
5
Malatya’da BMW’nin Bagajında Patlama: Seyir Halinde Yangın
6
Bitlis’te Ambulans Mandaya Çarptı: Hasta Van’a Sevk Edildi
7
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00