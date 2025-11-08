Van Tuşba'da Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 1 Yaralı

Van Tuşba'da Devrilen Otomobilde 1 Kişi Yaralandı
Sıhke Göleti yakınlarında meydana gelen kazada sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde, Özalp yolu üzerindeki Sıhke Göleti civarında devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
