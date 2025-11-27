Van TV Full HD ile Yeniden Yayında

Van TV Full HD ile yeniden yayına başladı

Van’ın önemli medya kuruluşlarından Van TV, teknolojik altyapısını yenileyerek yayın kalitesinde önemli bir adım attı ve Full HD yayına başladı. Kanal, seyircilere daha net ve profesyonel bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

Van TV imtiyaz sahibi Zahir Kandaşoğlu, uzun süredir yürütülen iyileştirme sürecinin tamamlandığını belirterek şunları söyledi: "İzleyicilerimize en net görüntüyü ulaştırmak için Full HD yayına geçmiş bulunuyoruz. Bölgenin sesi ve gözü olma misyonumuzu, yeni yayın kalitesiyle çok daha güçlü sürdüreceğiz".

Yayın frekans bilgileri

Tip: HD

Frekans: 11837

Sembol Oranı (SR): 30000

Polarizasyon: V - Dikey

Kandaşoğlu, kanalın Türksat uydusu üzerinden artık rahatlıkla izlenebileceğini vurgulayarak, izleyicilerin bu bilgileri uydu alıcılarına girerek yayına kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti.

İmtiyaz sahibi ayrıca, "Van TV, full HD yayınla birlikte yalnız bölge halkına değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki ve yurt dışındaki izleyicilere de daha kaliteli içerik ulaştırmayı amaçlıyor. Haberden programa, belgeselden canlı yayınlara kadar tüm içerikler daha profesyonel bir formatla ekrana taşınacak" ifadelerini kullandı.

Kandaşoğlu, yeni dönemin sadece teknik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda yayın anlayışının da geliştiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Van TV olarak izleyici memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Full HD yayın, bu vizyonun en önemli adımlarından biri. Bölgenin gerçeklerini, kültürünü ve sesini daha güçlü bir şekilde ekrana taşımaya devam edeceğiz".

