Van TV Yeniden Yayında: Zahir Kandaşoğlu Öncülüğünde HD Yayın Başladı

VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu öncülüğünde Van TV, yenilenen teknolojiyle HD kalitede yeniden yayına başladı; açılışa siyaset, sanayi ve eğitimden geniş katılım oldu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:16
Van TV Yeniden Yayında: Zahir Kandaşoğlu Öncülüğünde HD Yayın Başladı

Van TV Yeniden Yayında: Zahir Kandaşoğlu Öncülüğünde HD Yayın Başladı

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu liderliğinde, kentin medya hafızasında uzun yıllardır yer eden Van TV, yenilenen teknoloji ve güçlü yayın vizyonuyla HD kalitede yeniden yayına başladı.

Açılış töreni ve geçmişe vefa

Televizyon binası önünde düzenlenen açılış törenine siyaset, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarından çok sayıda temsilci katıldı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Zahir Kandaşoğlu, Van TV’nin hikâyesinin 2001 yılına dayandığını belirtti ve sürecin o dönemin Van Valisi Durmuş Koç’un çağrısıyla başladığını vurguladı.

Kandaşoğlu, beklediği desteği görmemesine rağmen Van TV’yi bırakmadığını, zorluklara rağmen yayını sürdürmek için mücadele ettiğini ifade etti. Yenilenen altyapı ve modern stüdyolarla artık çok daha güçlü bir medya dönemine girildiğini söyledi.

Destek çağrısı ve yerel ekonomi vurgusu

Tanıtım ve reklamın özel sektör için önemine dikkat çeken Kandaşoğlu, işletmelere seslenerek, "Eğer bir üretiminiz, fabrikanız veya hizmetiniz varsa, reklam olmadan büyümeniz mümkün değildir. Van’ın bir lobisi yok; biz bu ekranlarda Van’ın haklarını savunacağız" dedi.

Törende konuşan Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Van TV’nin yeniden açılışının şehir için değerli bir adım olduğunu belirterek, sanayi, eğitim ve istihdam alanlarında katkı sunanların yanında olduklarını ve Zahir Başkanın yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Mutlu, vatandaşlara Van TV’yi televizyonlarında 1. kanal olarak ayarlamaları çağrısında bulundu.

Kurdele kesimi, yeni program anlayışı ve teknik bilgiler

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Van TV resmen yeni dönemine başladı. Kanalın haber, ekonomi, kültür-sanat ve yaşam programlarıyla bölgenin önemli medya platformlarından biri olmayı hedeflediği belirtildi. Modern yayıncılık anlayışıyla hazırlanan yeni program yelpazesinin bölge halkına güçlü bir medya alternatifi sunması bekleniyor.

Yeni yayın döneminde Van TV, Türksat uydusu üzerinden HD kalitesinde izlenebilecek. İzleyicilerin Van TV’ye ulaşabilmesi için gerekli teknik bilgiler:

Tip: HD
Frekans: 11837
Sembol Oranı (SR): 30000
Polarizasyon: V (Dikey)

Bu değerlerle Van TV, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından uydu aracılığıyla net ve yüksek görüntü kalitesiyle izlenebilecek.

VAN TİCARET VE SANAYİ İŞ DÜNYASI DERNEĞİ (VATSO) BAŞKANI ZAHİR KANDAŞOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE, UZUN...

VAN TİCARET VE SANAYİ İŞ DÜNYASI DERNEĞİ (VATSO) BAŞKANI ZAHİR KANDAŞOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE, UZUN YILLARDIR KENTİN MEDYA HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN VAN TV, YENİLENEN TEKNOLOJİSİ VE GÜÇLÜ YAYIN VİZYONUYLA HD KALİTESİNDE YENİDEN YAYINA BAŞLADI.

VAN TİCARET VE SANAYİ İŞ DÜNYASI DERNEĞİ (VATSO) BAŞKANI ZAHİR KANDAŞOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE, UZUN...

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
2
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
3
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi