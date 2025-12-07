Van TV Yeniden Yayında: Zahir Kandaşoğlu Öncülüğünde HD Yayın Başladı

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu liderliğinde, kentin medya hafızasında uzun yıllardır yer eden Van TV, yenilenen teknoloji ve güçlü yayın vizyonuyla HD kalitede yeniden yayına başladı.

Açılış töreni ve geçmişe vefa

Televizyon binası önünde düzenlenen açılış törenine siyaset, sanayi, eğitim ve sağlık alanlarından çok sayıda temsilci katıldı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Zahir Kandaşoğlu, Van TV’nin hikâyesinin 2001 yılına dayandığını belirtti ve sürecin o dönemin Van Valisi Durmuş Koç’un çağrısıyla başladığını vurguladı.

Kandaşoğlu, beklediği desteği görmemesine rağmen Van TV’yi bırakmadığını, zorluklara rağmen yayını sürdürmek için mücadele ettiğini ifade etti. Yenilenen altyapı ve modern stüdyolarla artık çok daha güçlü bir medya dönemine girildiğini söyledi.

Destek çağrısı ve yerel ekonomi vurgusu

Tanıtım ve reklamın özel sektör için önemine dikkat çeken Kandaşoğlu, işletmelere seslenerek, "Eğer bir üretiminiz, fabrikanız veya hizmetiniz varsa, reklam olmadan büyümeniz mümkün değildir. Van’ın bir lobisi yok; biz bu ekranlarda Van’ın haklarını savunacağız" dedi.

Törende konuşan Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Van TV’nin yeniden açılışının şehir için değerli bir adım olduğunu belirterek, sanayi, eğitim ve istihdam alanlarında katkı sunanların yanında olduklarını ve Zahir Başkanın yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Mutlu, vatandaşlara Van TV’yi televizyonlarında 1. kanal olarak ayarlamaları çağrısında bulundu.

Kurdele kesimi, yeni program anlayışı ve teknik bilgiler

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle Van TV resmen yeni dönemine başladı. Kanalın haber, ekonomi, kültür-sanat ve yaşam programlarıyla bölgenin önemli medya platformlarından biri olmayı hedeflediği belirtildi. Modern yayıncılık anlayışıyla hazırlanan yeni program yelpazesinin bölge halkına güçlü bir medya alternatifi sunması bekleniyor.

Yeni yayın döneminde Van TV, Türksat uydusu üzerinden HD kalitesinde izlenebilecek. İzleyicilerin Van TV’ye ulaşabilmesi için gerekli teknik bilgiler:

Tip: HD

Frekans: 11837

Sembol Oranı (SR): 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

Bu değerlerle Van TV, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından uydu aracılığıyla net ve yüksek görüntü kalitesiyle izlenebilecek.

