Van Valisi Balcı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Düzenledi

Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan'ın ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:56
Van Valisi Balcı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Düzenledi

Van Valisi Balcı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Düzenledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle bir arada gerçekleştirdi. Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, şehit aileleri ve gazilerle birlikte oruç açma fırsatı buldu.

İftar Programındaki Mesajlar

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Balcı burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Ramazan ayının ülkeye ve İslam âlemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini dileyen Balcı, şu sözleri kaydetti:

"Bugün bayrağımız altında hür ve özgür yaşıyorsak, rahat çalışıp ibadet edebiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerinin fedakarlığına borçluyuz. Devletimiz ve milletimizin varlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bize emanettir. Her zaman onların yanında ve yakınındayız."

Samimi Anlar

İftar programının ardından Vali Balcı, şehit aileleri ve gazilerle sıcak sohbetlerde bulundu ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu anlamlı etkinlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Balcı, iftarın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Balcı, iftarın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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