Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, bu önemli etkinliğe destek verdi. Oylama, basın dünyasının en değerli anlarını ve karelerini seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Balcı, etkinliğin önemine değinerek, görsel iletişimin ve haber aktarımının ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı. Vali Balcı, Anadolu Ajansı'nın çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın bu oylama ile basın çalışanlarının emeklerini ön plana çıkarmayı amaçladığını belirten Balcı, katılımı ile snlanan bir destek verme arzusunu dile getirdi.

Bu tür organizasyonların, görsel medya alanında farkındalık yaratma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Balcı, etkinliğin genel katılımcıları ve seyirciler için de ilgi çekici bir deneyim sunduğunu sözlerine ekledi.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.