DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,18 0,38%
ALTIN
3.171,25 0,12%
BITCOIN
3.644.093,31 -0,46%

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:17
Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, bu önemli etkinliğe destek verdi. Oylama, basın dünyasının en değerli anlarını ve karelerini seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Balcı, etkinliğin önemine değinerek, görsel iletişimin ve haber aktarımının ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı. Vali Balcı, Anadolu Ajansı'nın çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın bu oylama ile basın çalışanlarının emeklerini ön plana çıkarmayı amaçladığını belirten Balcı, katılımı ile snlanan bir destek verme arzusunu dile getirdi.

Bu tür organizasyonların, görsel medya alanında farkındalık yaratma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Balcı, etkinliğin genel katılımcıları ve seyirciler için de ilgi çekici bir deneyim sunduğunu sözlerine ekledi.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair...

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair...

Van Valisi Ozan Balcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi
2
İngiltere'de İklim Aktivistlerine Destek Eylemi: Just Stop Oil Grubunun Duruşması Öncesi Gösteriler
3
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
4
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 10 Ev ve Bir Lokantayı Yıktı
6
Gazze Şeridi'nde 10 Günde 422 Cansız Bedene Ulaşıldı
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı