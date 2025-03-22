Van ve Bitlis'te 107 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Bitlis'te toplamda 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:06
Van ve Bitlis'te 107 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van ve Bitlis'te Ulaşım Sorunları Devam Ediyor

Van ve Bitlis'te etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 107 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde kar ve tipi yüzünden 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Van il merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis’te 100 Yerleşim Yeri Kapatıldı

Bitlis'te de aynı şekilde etkili olan kar nedeniyle toplamda 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentte dün itibarıyla aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle şu an 100 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdüğünü ifade etti. Bu süreçte, kar yağışıyla beyaza bürünen kentte belediye ve karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bitlis'te dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında etraf yeniden beyaza...

Bitlis'te dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında etraf yeniden beyaza büründü.

Bitlis'te dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında etraf yeniden beyaza...

Bitlis'te dünden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında etraf yeniden beyaza büründü.

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