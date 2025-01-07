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Van ve Bitlis'te 44 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapalı

Van ve Bitlis'te kötü hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van'da yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:46
Van ve Bitlis'te 44 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapalı

Van ve Bitlis'te etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkileyerek 44 yerleşim biriminin kapalı kalmasına neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonrası kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açmayı başardı.

İki gün önce başlayan yoğun kar yağışı, özellikle Van'da ulaşımda aksamalara yol açtı. Belediyeden yapılan açıklamalara göre, ekipler hâlâ kapanan 30 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te Durum

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 14 köy yolunun kapalı kaldığını duyurdu. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri...

Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.

Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri...

Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karla mücadele ekipleri dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.

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