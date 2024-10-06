Van ve Bitlis'te Gazze İçin Protesto Gösterisi

Van ve Bitlis’te Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin doğusundaki Van ve Bitlis illerinde geniş bir katılımla protesto edildi. Yürüyüşler, iki ilde de halkın büyük tepkisini gözler önüne serdi.

Van’da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Van'da, Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" sloganlarıyla Beşyol Meydanı'nda toplandı. Burada Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen kalabalık, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail, Filistin'den defol!" gibi sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar gerçekleştirildi. Katılımcılara seslenen platformun dönem başkanı Muhammed Garip Cesur, Filistin halkının varoluş mücadelesine dikkat çekti. Cesur, "İsrail, Filistin'de soykırım yapıyor. Bir yıldır devam eden bu saldırılarda birçok masum insan hayatını kaybetti," ifadelerini kullandı.

Bitlis’te Protesto Etkinliği

Bitlis'te ise Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Gazibey Camisi önünde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami meydanına yürüdü. Burada düzenlenen etkinlikte, Memur-Sen İl Temsilcisi Cabir Durak, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı ve uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekti. Durak, "Dünyanın sessizliği, bu terör örgütünü cesaretlendiriyor," dedi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalar, bölgedeki direnişin yeni bir aşamasını gösteriyor. Protestoculardan biri, direnişin insanlık onuru için önemli olduğunu vurgulayarak, "Gazze'deki direnişi ve oradaki yiğitleri selamlıyoruz," şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, yerel siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek vererek katıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.

Bitlis'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi, basın açıklaması yapıldı.