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Van ve Bitlis'te Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Van ve Bitlis için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:50
Van ve Bitlis'te Kuvvetli Yağış Uyarısı

Van ve Bitlis İçin Uyarılar Geldi

Türkiye'nin doğu bölgelerinde yer alan Van ve Bitlis için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bugün öğle saatlerinden itibaren, bu iller çevresinde yerel düzeyde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Önemli Olumsuzluklar Bekleniyor

Açıklamalara göre, söz konusu yağışlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelan gibi çeşitli tehlikeleri beraberinde getirebilir. Ayrıca yağış sırasında kuvvetli rüzgar da etkili olabilir.

Bu nedenle, Van ve Bitlis'teki vatandaşların kötü hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor.

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