Van ve Hakkari'nin Yüksek Kesimlerinde Kar ve Sis Etkili Oldu

Van ve Hakkari'de Kar ve Sis Hava Koşulları

Van ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Van'da sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bırakırken, İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde ise yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Kurubaş Mevkisinde Sis ve Yağmur

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş mevkisi'nde de yağmur ve sis etkisini sürdürüyor. Hakkari'de ise gece saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüşerek 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nda beyaz örtü oluşturdu.

Bu hava koşulları nedeniyle, özellikle sis dolayısıyla bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekmektedir. Güvenli seyahat için dikkatli olmakta fayda var.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaza büründü, yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaza büründü, yüksek kesimlerde sis etkili oldu.