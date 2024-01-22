Van ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu

Van ve Kahramanmaraş'ta ard arda deprem oldu. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi ile Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti ise 3.6 olarak ölçüldü.

Van ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu
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AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre ilk önce Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana gelen deprem saat 06.07 gibi oldu. Depremin şiddetinin 3.6 olduğu ve yerin 7.04 km altında gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın hemen ardından ise Van'da bir deprem meydana geldi. Van'ın Saray ilçesinde yaşanan deprem de saat 7.53 sularında meydana geldi. Depremin şiddeti 3.6 olarak kayıtlara geçerken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

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