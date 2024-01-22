Van ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem oldu

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre ilk önce Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana gelen deprem saat 06.07 gibi oldu. Depremin şiddetinin 3.6 olduğu ve yerin 7.04 km altında gerçekleştiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın hemen ardından ise Van'da bir deprem meydana geldi. Van'ın Saray ilçesinde yaşanan deprem de saat 7.53 sularında meydana geldi. Depremin şiddeti 3.6 olarak kayıtlara geçerken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.