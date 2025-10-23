Van YYÜ'de Gazze İçin Akademisyen ve Öğrenci Kermesi

Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda yiyecek, kıyafet, kitap ve takılar satışta

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi. Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ile getirilen kıyafetler, kitaplar ve takılar satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına ulaştırılacağı bildirildi. Etkinliğe vatandaşların, öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama ilk günden bu yana sessiz kalmadıklarını söyledi ve şunları ekledi:

"Yardımlar şu an Gazze'ye ulaştırılıyor. Biz de kermesimizden elde edeceğimiz geliri oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Kermesi akademisyenler ve öğrencilerimizin desteğiyle açtık. İlgiden memnunuz. Destek için kent merkezinden buraya gelenler var. Bugüne kadar Gazze'yle ilgili birçok etkinlik düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

