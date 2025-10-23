Van YYÜ'de Gazze İçin Akademisyen ve Öğrenci Kermesi

Van YYÜ'de akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi; gelirinin Gazze halkına ulaştırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:15
Van YYÜ'de Gazze İçin Akademisyen ve Öğrenci Kermesi

Van YYÜ'de Gazze İçin Akademisyen ve Öğrenci Kermesi

Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda yiyecek, kıyafet, kitap ve takılar satışta

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi. Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ile getirilen kıyafetler, kitaplar ve takılar satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkına ulaştırılacağı bildirildi. Etkinliğe vatandaşların, öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, Gazze'de yaşanan drama ilk günden bu yana sessiz kalmadıklarını söyledi ve şunları ekledi:

"Yardımlar şu an Gazze'ye ulaştırılıyor. Biz de kermesimizden elde edeceğimiz geliri oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Kermesi akademisyenler ve öğrencilerimizin desteğiyle açtık. İlgiden memnunuz. Destek için kent merkezinden buraya gelenler var. Bugüne kadar Gazze'yle ilgili birçok etkinlik düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler tarafından Gazze yararına...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler tarafından Gazze yararına kermes düzenlendi. Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler, getirilen kıyafetler, kitaplar ve takılar satışa sunuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler tarafından Gazze yararına...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Ali Mahir Başarır: 2026 Bütçesinin Yüzde 50'si Faize Gidiyor
6
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
7
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde