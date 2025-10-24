Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile afet tatbikatı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın düzenlenişi ve katılımcılar

Toplantı salonunda Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşanın katılımıyla "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi. Tatbikat, kurumlar arası eşgüdüm ve kriz yönetimi prosedürlerinin test edilmesi amacıyla planlandı.

Senaryo ve uygulama

Senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye getirildi. Hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde yaralılar acil müdahaleye alındı; durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Başhekim Karaman'ın açıklaması

Başhekim Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırmak ve hastane içindeki güvenlik önlemlerini test etmek amacıyla tatbikat düzenlediklerini ifade etti.

Karaman, şunları kaydetti: "Bu tatbikatlar söz konusu afetlerde oluşacak birtakım olumsuzlukların giderilmesinde çok etkili oluyor. Bu tür olaylarda hazırlıklı, eğitimli ve farkında olmak hayat kurtarır. Tatbikat kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bir patlamada hastanemize yaralıların intikali, kriz anında müdahale, hastaların sevkiyatı ve tedavilerinin düzenlenmesi gibi eğitim tatbikatı yapıldı. Destek veren UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü ile personelimize teşekkür ederim."

Tatbikat, olası afet ve acil durumlara karşı kurumların koordinasyonunu güçlendirmeyi ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

