Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile Afet Tatbikatı

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD, UMKE, polis ve 112 ekiplerinin katılımıyla afet tatbikatı gerçekleştirildi; sahra hastanesi kuruldu, ağır yaralılar sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:59
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile Afet Tatbikatı

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile afet tatbikatı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın düzenlenişi ve katılımcılar

Toplantı salonunda Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşanın katılımıyla "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi. Tatbikat, kurumlar arası eşgüdüm ve kriz yönetimi prosedürlerinin test edilmesi amacıyla planlandı.

Senaryo ve uygulama

Senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla hastaneye getirildi. Hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde yaralılar acil müdahaleye alındı; durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Başhekim Karaman'ın açıklaması

Başhekim Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırmak ve hastane içindeki güvenlik önlemlerini test etmek amacıyla tatbikat düzenlediklerini ifade etti.

Karaman, şunları kaydetti: "Bu tatbikatlar söz konusu afetlerde oluşacak birtakım olumsuzlukların giderilmesinde çok etkili oluyor. Bu tür olaylarda hazırlıklı, eğitimli ve farkında olmak hayat kurtarır. Tatbikat kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bir patlamada hastanemize yaralıların intikali, kriz anında müdahale, hastaların sevkiyatı ve tedavilerinin düzenlenmesi gibi eğitim tatbikatı yapıldı. Destek veren UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü ile personelimize teşekkür ederim."

Tatbikat, olası afet ve acil durumlara karşı kurumların koordinasyonunu güçlendirmeyi ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla afet tatbikatı yapıldı. Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan'ın katılımıyla toplantı salonunda "Afet Yönetim Merkezi" oluşturulduktan sonra tatbikata geçildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda 2 Yabancı Uyruklu Gözaltı
2
Gazze'de Türk Çocuk Cerrah Taner Kamacı'nın Tanıklığı: 'En Zorlu Kararım'
3
Antalya Serik'te Fırtına Seraları Vurdu — Hasar Tespiti Başladı
4
Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Saldırılara Sahne: Çiftçiler Arazilere Ulaşılamıyor
5
İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin
6
Ağrı'da Kızılay Gönüllüleri 88 Yaşındaki Kadının Evini Temizledi
7
Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde AFAD ve UMKE ile Afet Tatbikatı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor