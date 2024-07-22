Vance, Biden İçin Sert Eleştirilerde Bulundu

Vance'den Biden'a Sert Kritik

ABD Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı adayı ve Ohio Senatörü James David Vance, sosyal medya aracılığıyla eski başkan Joe Biden'ı hedef alarak sert eleştirilerde bulundu.

Biden ve Harris'e Yönelik Suçlamalar

Vance, yaptığı açıklamada, "Joe Biden, hayatımın en kötü başkanıydı. Kamala Harris da Biden'ın her adımında yanımda yer aldı." şeklinde ifadeler kullandı.

Demokratların Seçimi ve Cumhuriyetçi Vizyon

Daha sonra Vance, Demokratlar hangi adayı seçerse seçsin, Başkan Trump ve kendisinin Amerika'yı yeniden ayağa kaldırmaya hazır olduklarını belirtti. Yine, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." diyerek destek çağrısında bulundu.

Başarısızlıklar ve Yalanlar

Vance, ayrıca Kamala Harris'in son dört yıl içinde Biden'ın "açık sınır" politikası ve diğer kararlarına da imza attığını ifade etti. Vance, bu başarısızlıkların Harris’i de kapsadığını ve Harris'in Biden'ın zihinsel durumu hakkında ülkeye doğruyu söylemeden yanlış bir liderlik sunduğunu vurguladı.