Vance'den Yargıçlara Sert Eleştiri: 'Meşru Yetkileri Kontrol Edemezler'

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Yargıçlar Hakkında Sert Eleştiri

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hükümetin almış olduğu kararların mahkeme engeline takılmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Vance, X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajında, federal yargıçların Başkan Donald Trump yönetiminin kararlarını durdurma eylemlerine yanıt olarak, "Yargıçlar, yönetimin yasal yetkilerini kontrol edemez" ifadelerini kullandı.

Yasa Dışı İhlal İddiası

Vance, bir yargıcın bir generale operasyon yönetme talimatı vermesinin "yasa dışı" olduğunu vurgulayarak, yargıçların görev alanlarını aşan bu tür müdahalelerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Federal Yargıçların Trump'a Karşı Aldığı Kararlar

Vance'in açıklamaları, Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Loren AliKhan tarafından 29 Ocak'ta verilen, Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma emri hakkında geçici durdurma kararının ardından geldi. Ayrıca, Federal Yargıç Colleen Kollar-Kotelly 6 Şubat'ta bir işçi sendikası tarafından açılan davada, ABD Hazine Bakanlığı ve Bakan Scott Bessent aleyhine bazı gelir istisnalarının dışında, Mali Hizmetler Bürosu'na ait ödeme kayıtlarına erişimi kısıtladı.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ABD Maryland Bölge Yargıcı Deborah Boardman, Başkan Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesine karşı ihtiyati tedbir kararı vermişti. 8 Şubat'ta ise ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanının Hazine Bakanlığı kayıtlarına erişimini engellemeye yönelik karar aldı.