Vance, Grönland'da Danimarka'nın Güvenlik Yatırımlarını Eleştirdi

Grönland'ı Ziyaret Eden Vance, Danimarka'nın Güvenlik Yatırımlarını Eleştirdi

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, ABD heyetiyle birlikte Grönland'a yaptığı ziyarette, Danimarka yönetiminin Ada'nın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını belirtti.

Vance, Grönland'ın kuzeybatısındaki Thule Hava Üssü olarak bilinen Pituffik Uzay Üssü'ne varmasının ardından askeri üsteki askerlere hitap etti. Burada Grönland'ı ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olduğunu vurgulayan Vance, Donald Trump yönetiminin Arktik güvenliği konusundaki ilgi ve öneminin giderek artacağını ifade etti.

"Hepinizin bildiği gibi bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor" diyen Vance, Danimarka'nın Grönland'a olan yaklaşımını eleştirdi. Ayrıca, Grönland halkının nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına inandığını belirtti.

İniş yaptığı sırada hava sıcaklığının -19 derece olduğunu dile getiren Vance, "Burası çok soğuk. Kimse bana bunu söylemedi" ifadelerini kullandı. ABD heyetinde, Vance'in eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da yer aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD heyetinin ziyaretini "sorunlu" ve "saygısızca" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Grönland ile İlgili Tartışmalı Açıklamaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getirmekte. 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyetinin sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak değerlendirdi.

13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te benzer ifadelerde bulunan Trump, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" dedi.

Grönland yönetimi, adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" şeklinde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durma kararlılığını sürdürmektedir. Öte yandan, Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştirilmektedir.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge konumunda bulunan Grönland, ülkeye yaklaşık 2.900 kilometre uzaklıktadır.