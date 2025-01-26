Vance, Katolik Piskoposlar Konferansı'nı Eleştirdi: Trump’ın Göçmen Politikasına Tepkiler

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Başkan Donald Trump’ın göçmen politikalarını eleştiren ABD Katolik Piskoposlar Konferansı organizasyonunu hedef aldı. Vance, CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk oldu ve gazeteci Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.

Vance, konferansın göçmen politikalarına dair eleştirilerini değerlendirerek, "Yasa dışı göçmenleri yeniden yerleştirmek için 100 milyon dolardan fazla para aldıklarında gerçekten insani kaygılarla mı hareket ediyorlar? Yoksa daha çok kendi finansal çıkarlarıyla mı?" dedi. Bu sözleriyle organizasyonu "Biraz aynaya bakmaları gerekiyor" diyerek eleştirdi. Vance, "Göçmen yasasını uygulayacağız. Amerikan halkını koruyacağız." açıklamasında bulundu.

Trump Yönetiminin Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

Trump, 20 Ocak’ta ABD Kongresi’nde düzenlenen yemin töreninin ardından, yasal göç sürecini kolaylaştıran "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. 22 Ocak’ta ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE)’ne kilise, hastane ve okul gibi hassas alanlar içinde düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Trump, sınırdaki düzensiz göçmen akışını bitirecek sert tedbirler almayı taahhüt etmiş; ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak için yeni bir başkanlık kararnamesi imzalayarak sınıra ilave 1500 asker gönderme kararını almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabalarını artırmak için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığı'na bağlı federal kolluk kuvvetlerine (USMS) geniş yetkiler vermişti.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X hesabında yapılan açıklamada ise, ülkenin farklı bölgelerinden 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığı ve 373 kişi için gözetim altına alma talebinin çıkarıldığı belirtildi.