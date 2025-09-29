Vance: Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli — Gazze, barış planı ve TikTok değerlendirmesi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya'nın Ukrayna gerçeğini kabullenmesi gerektiğini, Gazze müzakerelerinde ilerleme sağlandığını ve TikTok anlaşmasının güvenliği koruyacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 10:43
Vance: Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya nın Ukrayna ya karşı yürüttüğü savaşta Moskova nın gerçeği kabullenmesi gerektiğini belirtti. Vance, Fox News e verdiği röportajda çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna cephesi

Vance, artan can kayıplarına dikkat çekerek Vladimir Putin in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddettiğini aktardı. Sahada Rusya nın kayda değer bir kazanım elde edemediğini vurgulayan Vance, Biz barış için aktif şekilde çalışıyoruz ancak Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor dedi.

Gazze ve barış müzakereleri

İsrail in Gazze ye yönelik saldırıları ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili görüşmelere değinen Vance, sürecin oldukça karmaşık olduğunu, ancak Gazze ye insani yardımların ulaştırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Vance ayrıca Gazze ve Batı Şeria nın kontrolünün bölge halkına ait olması gerektiğini ifade etti.

TikTok anlaşması ve ulusal güvenlik

TikTok ile ilgili yeni anlaşma hakkında konuşan Vance, Amerikalı yatırımcılar ve iş insanlarının şirket yönetiminde kontrol sahibi olacağını belirtti. Çin in şirket üzerindeki etkinliğinin sınırlı tutulacağını ve ulusal güvenlik risklerinin minimize edileceğini vurgulayan Vance, anlaşmanın uzun yıllar boyunca ABD tarafından denetleneceğini söyledi.

