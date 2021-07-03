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Van’da kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 2 yaralı

Van Gevaş’ta kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki iki kişi yaralandı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:08
Van’da kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 2 yaralı
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Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Balaban Mahallesine sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişinin yaralandığı görüldü.


Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkardıktan sonra sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Kaza sonucunda otomobilde büyük hasar oluşurken kaza yerinden otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 03.07.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
VanKazaOtomobil
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