Vang Yi'nin Hindistan Ziyareti: 'Çin ve Hindistan Ortak Olmalı'

Vang Yi: "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı"

Görüşmenin ana mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 3 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretinde iki ülke ilişkilerinin yönüne dair önemli mesajlar verdi. Bakan Vang, günümüz dünyasının benzeri görülmemiş hızla değiştiğine, tek taraflılık ve zorbaca eylemlerin arttığına dikkat çekti ve serbest ticaret ile uluslararası düzenin zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Vang, en büyük iki gelişmekte olan ülke olarak toplam 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Hindistan'ın bu koşullarda küresel sorumluluk göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca, iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı ilerletmek ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirmek için gelişmekte olan ülkelerin birlik olarak güçlenmesine örnek teşkil etmesi gerektiğini dile getirdi. Vang, Çin ve Hindistan'ın Doğu uygarlıklarının temsilcileri olarak birbirinin başarısına katkı yapmasının Asya ve dünya için gerekli olan belirginlik ve istikrarı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Taraflardan değerlendirme ve sınır görüşmeleri

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ev sahibi Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da görüşmede iki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda ilişkilerin iyileşme yoluna girdiğine işaret etti. Jaishankar, Çin ve Hindistan'ın birbirine yönelik stratejik algılarını yenilemesi gerektiğini ve bunun adil, dengeli çok kutuplu dünya düzenine ile dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Vang Yi, Mart 2022'den sonra ilk kez yaptığı bu Yeni Delhi ziyaretinde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin çözümüne yönelik adımların önemine de vurgu yaptı. Ziyaret kapsamında Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirilecek; Hint tarafını ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek.

Hatırlatmak gerekirse, Ajit Doval Aralık 2024'te Pekin'i ziyaret etmiş ve bu ziyarette iki ülke arasında sınır sorunu konusundaki diyalog toplantısı 2019'dan beri ilk kez gerçekleştirilmişti.

Ziyaretin önemi

Vang'ın ziyareti, iki ülke arasında diyaloğu yeniden güçlendirme ve sınır meselelerinde ilerleme sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Görüşmeler, tarafların algılarını yenileme ve iş birliğini artırma yönünde atılacak adımların zeminini oluşturmayı amaçlıyor.