Vaniköy'de İzinsiz İnşaatların Yıkımı Devam Ediyor

Vaniköy'de Yıkım Çalışmaları Başladı

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy'de, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat faaliyetlerine karşı yıkım çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ruhsatsız Yapılar Hedefte

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, yasal düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen ruhsatsız ve kaçak yapılar ile iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımına devam ediliyor. Bu çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Olayın Geçmişi

Üsküdar Vaniköy'de izinsiz inşaat yapıldığına dair ihbar üzerine, 22 Ağustos tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan kontroller sonucunda, izinsiz inşaatın, İBB onayı olmadan başlatıldığı ortaya çıktı ve inşaatın durdurulmasına karar verildi.

Suç Duyurusu Yapıldı

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, bölgedeki izinsiz inşaatla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapı sahibi Boris Borisenko hakkında, 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na ve Türk Ceza Kanunu'nun imar kirliliğine neden olma maddesine göre yasal işlem yapılması talep edildi.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki yapıyla ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yapının imar kirliliğine neden olduğu ve korunması gereken alanlara zarar verdiği belirtildi.

Yıkım çalışmaları, yasal düzenlemelere aykırı faaliyetlerin sona erdirilmesi ve bölgenin doğal yapısının korunması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda dün başlatılan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.