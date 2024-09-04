Vaniköy'de İzinsiz Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Vaniköy'de Kaçak Yapıların Yıkım Faaliyetleri Sürüyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy’de ruhsatsız inşaat faaliyetlerine karşı başlatılan yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. İlgili alanda yapılan yıkım çalışmaları, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur’un öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

Hukuki Süreç ve İncelemeler

Batur, yaptığı açıklamalarda, 21 Ağustos'ta müdürlüğe ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçtiklerini ve incelemelerin ardından kaçak yapılaşmanın tespit edildiğini belirtti. Bu süreçte mühürleme işlemi gerçekleştirilmiş ve yasal süreçlerin başlatıldığını ifade etti.

İzin Süreci ve Denetimler

Batur, kamu kurumlarının hukuka uyması gerektiğini vurgulayarak, "İlgili kanunlar neyi emrediyorsa uygulamakla yükümlüyüz" dedi. Yıkım aşamasında doğaya zarar vermemek için dikkatli olunacağına dair sözler veren Batur, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden Açıklama

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, yapılan işlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirerek, kaçak yapıların geçmişi hakkında bilgi verdi. Karaoğlu, yasadışı yapılaşmanın önlenmesi için yasal tedbirlerin alındığını belirtirken, yıkım kararının Encümen gündemine alındığını ve uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Batur, üç gün içinde yıkım işlemlerinin tamamlanacağını belirtirken, tespit edilen eksik ağaçların da rehabilitasyon sürecinde yeniden dikileceğine söz verdi. Yıkım operasyonları ile kaçak yapıların önüne geçmeyi hedeflediklerini her fırsatta vurguladı.

Vaniköy’de devam eden bu çalışmalar, doğal ve kültürel varlıkların korunması adına büyük bir önem taşıyor.