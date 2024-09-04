Vaniköy'de Kaçak Yapıların Yıkım İşlemi Devam Ediyor

İzinsiz Yapıların Yıkım Süreci

Üsküdar Vaniköy'de, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde gerçekleştirilen izinsiz inşaatlara yönelik yıkım işlemlerine yarın devam edilecek. Bugün sabah başlayan yıkım çalışmaları akşam saatlerinde duraklatıldı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, yıkım sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Batur, 21 Ağustos'ta gelen bir ihbarla yıkım çalışmalarına başladıklarını belirtti. Ekipler, bölgede yapılan incelemelerle kaçak yapıların tespit edilmesi üzerine mühürleme işlemlerini gerçekleştirdi. Üsküdar'da 7 parça yapı mevcutken, bunlardan 5'i iskansız durumda. Batur, yıkım işlemlerinin yasal çerçevede sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Hukuki Süreç ve Çevre Duyarlılığı

Batur, "Yasa çerçevesinde işlemlerimizi yürütmek zorundayız. İzinsiz yapılaşmanın engellenmesi önemlidir. Bu tür kaçak yapıların önüne geçmek, devletin ve tüm kamu kurumlarının temel sorumluluğudur" şeklinde konuştu. Ekiplere yıkım işlemleri sırasında doğaya zarar vermemeleri için talimat verildiği belirtildi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünden Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü Müdürü Elçin Karaoğlu ise, kaçak yapıların sürecine yönelik açıklama yaptı. Karaoğlu, yapıların ruhsatlandırma sürecinde yapılan denetimlerin detaylarını paylaştı. Yıkım kararının önceki günlerde alındığını bildiren Karaoğlu, yıkımın hukuki platformda yürütüldüğünü vurguladı.

Devam Eden Çalışmalar

Yıkım çalışmaları, akşam saatlerinde durdurulmuş olsa da yarın yeniden başlayacak. Ekipler, bölgedeki kaçak yapıların tamamının yıkımını gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları sürdürüyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili sabah saatlerinde başlatılan yıkım faaliyetine yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili sabah saatlerinde başlatılan yıkım faaliyetine yarın devam edilmek üzere ara verildi.