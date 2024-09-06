Vaniköy'de Kaçak Yapıların Yıkımı Devam Ediyor

Vaniköy'deki İnsai Faaliyetlere Müdahale

Üsküdar'da, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi içerisinde izinsiz inşaat faaliyetleri nedeniyle başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, ruhsatsız yapıların ve iskanlı yapıdaki eklentilerin yıkımına hız kesmeden devam ediyor.

Yıkım Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Yıkım işlemleri, önceki gün belirlenen alanlarda izinsiz inşaat faaliyetleri tespit edildikten sonra başlatıldı. Çevre Bakanlığı ekipleri, yapılan incelemelerde izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığını tespit etti ve inşaatı durdurdu.

İnşaat Sürecinde Yaşananlar

Bölgedeki izinsiz yapılar hakkında yapılan tespitlerde, doğal zemin ve bitki örtüsüne müdahale edildiği belirlendi. Adnan Oktar isimli organize suç örgütü liderine ait olan alanın, kısa süre önce Boris Borisenko isimli bir Rus işadamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştır.

Yasal Süreç Başlatıldı

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Boğaziçi Kanunu'na muhalefet nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yıkım süreci ve yasal işlemler titizlikle takip edilmektedir.

Çevre Bakanlığı'ndan Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan yıkımla ilgili olarak imar kirliliğine neden olunduğunu ve tarihi alanların zarar gördüğünü belirtmiştir. Bakanlık, bu konuda 2 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Vaniköy'deki bu kaçak yapıların yıkım işlemleri, izinsiz inşaat faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.