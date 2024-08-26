Vaniköy'deki İzinsiz İnşaatla İlgili Tutanak Açıklandı

İzinsiz İnşaatın Tespiti

İstanbul'da, Vaniköy Mahallesi'nde yer alan bir inşaat projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu izinsiz olarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tutanağın Detayları

21 Ağustos'ta yapılan bir ihbarın ardından müdürlük ekipleri, inşaat alanına giderek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Tutanağa göre, inşaatın bulunduğu alan Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde ve doğal zemin ile bitki örtüsüne önemli ölçüde zarar verildiği belirlendi.

Yapılan Faaliyetler

Tutank hakkında verilen bilgiye göre; üç adet iki katlı ve dört adet bir katlı yapının inşaatına ek olarak, havuz, güçlendirilmiş set, betonarme istinat duvarları, merdivenler, bahçe duvarları gibi çeşitli yapılar oluşturulmuş. Ayrıca doğal zemin üzerinde beton enjeksiyonu ve diğer inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

İzin Belgesi Eksikliği

Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesinin sunulmadığı belirtilen tutanak, alanın doğal sit alanı olması nedeniyle inşaat faaliyetlerinin izinsiz olduğunu vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, tüm inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.