Vanlı Ailelerin Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Van'da Evlat Nöbeti Sürüyor

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki protestolarını sürdürüyor.

Aileler Bir Araya Geldi

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayraklarıyla DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Çocuklarına Çağrı

Aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunurken, düzenledikleri eylemde PKK'ya ve DEM Parti'ye karşı tepkilerini dile getirdi.

Anne Gevez Erdinç'in Çağrısı

Eyleme katılan Gevez Erdinç, 10 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadığını belirtti. Oğluna kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceğini söyledi. Erdinç, "Ülkemizde hak, hukuk ve adalet var, vatanına teslim ol. Devletimiz ve kahraman ordularımız var. Burası bizim toprağımızdır. Dağ başlarında ne yapıyorsun? Evine, annene geri dön." diye konuştu.

Hakkari'den Destek Geldi

Hakkari'den Van’a gelerek eyleme katılan Mehmet Sıddık Çiftçi, "Diyarbakır'da da eylemlere katıldım. Bu mücadelenin peşini bırakmam. Anne ve babaların ağlamasını istemiyorum. Dağa kaçırılan kardeşim zihinsel engelliydi. Şu ana kadar ondan haber alamadık." ifadelerini kullandı.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.