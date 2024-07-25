Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Vanlı Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti önünde evlat nöbetine devam ediyor. Aileler, seslerini duyuruyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:14
Vanlı Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Van'daki Ailelerden Eylem Devamı

Van'da dağa kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için mücadele eden aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor. Aileler, Menekşe Sokak’ta toplanarak Türk bayrakları ve kaybettikleri evlatlarının fotoğraflarıyla parti binasına yürüdü.

Ailelerin Çığlığı

Eylem sırasında, yüksek sesle çalınan müziğe tepki gösteren aileler, evlatlarına seslerini duyurmak için kararlılıkla beklemeye devam ediyor.

Anne ve Babaların Açıklamaları

Eyleme katılan Nazlı Sancar, her türlü zorluğa rağmen evlat nöbetlerine devam ettiklerini belirtti. Kızının geri dönmesi için mücadele edeceğini vurgulayan Sancar, "Evlatlarımız gelene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. 55 evladımız geri döndü. Şeyma kızım, ne olur dön. Gel devletimize teslim ol. Orası senin yerin değil. O katil kıyafetini onların yüzüne fırlat," ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdinç ise oğlunun üniversite öğrencisi olduğunu, dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumun elindeki kalemi kırıp silah verdiler. Oğlumu istiyorum. Ölene kadar nöbeti sürdüreceğim," dedi.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları