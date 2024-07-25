Vanlı Ailelerin Eylemi Devam Ediyor

Van'daki Ailelerden Eylem Devamı

Van'da dağa kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için mücadele eden aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor. Aileler, Menekşe Sokak’ta toplanarak Türk bayrakları ve kaybettikleri evlatlarının fotoğraflarıyla parti binasına yürüdü.

Ailelerin Çığlığı

Eylem sırasında, yüksek sesle çalınan müziğe tepki gösteren aileler, evlatlarına seslerini duyurmak için kararlılıkla beklemeye devam ediyor.

Anne ve Babaların Açıklamaları

Eyleme katılan Nazlı Sancar, her türlü zorluğa rağmen evlat nöbetlerine devam ettiklerini belirtti. Kızının geri dönmesi için mücadele edeceğini vurgulayan Sancar, "Evlatlarımız gelene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. 55 evladımız geri döndü. Şeyma kızım, ne olur dön. Gel devletimize teslim ol. Orası senin yerin değil. O katil kıyafetini onların yüzüne fırlat," ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdinç ise oğlunun üniversite öğrencisi olduğunu, dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlumun elindeki kalemi kırıp silah verdiler. Oğlumu istiyorum. Ölene kadar nöbeti sürdüreceğim," dedi.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.