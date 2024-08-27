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Vanlı Çocuklar Gazze'deki Akranlarına Destek Oldu

Van'da çocuklar, Gazze'deki akranları için mektup yazıp bağışta bulunarak dayanışma örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:47
Vanlı Çocuklar Gazze'deki Akranlarına Destek Oldu

Van'da Çocuklar Gazze İçin Bir Araya Geldi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup çocuk, İsrail'in agresif saldırıları altında hayatlarını sürdüren Gazze'deki akranlarına destek olmak amacıyla mektup yazmış ve kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışlamıştır.

İhtiyaç sahiplerine umut olmak için bir araya geldiler

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Ayşe Dağ öncülüğünde toplanan çocuklar, Gazze'deki çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Resimler çizen ve duygularını ifade eden mektuplar yazan çocuklar, hazırladıkları mektupları ve bağışladıkları paraları Gazze'ye ulaştırmak üzere Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'ne teslim etti.

Çocuklar, Filistin bilinci oluşturmak için çalışıyor

Hemşire Ayşe Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki çocuklarla birlikte Filistinli çocuklar için destek amaçlı mektup yazdıklarını ifade etti. Dağ, "Bu zulmü duyurmak için farklı etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Çocuklara elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Filistin bilinci oluşturmak ve oradaki akranlarının yaşadığı zorlukları anlatabilmek için içlerinden geçenleri yazıya dökmelerini sağladık," diye konuştu.

Çocukların etkinlikleri büyük takdir topladı

Gazze'deki akranları için mektup yazan çocuklardan Zeynep Beydüz, yaptıkları etkinliklerle oradaki insanlara destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çocukların eğitimiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Salih Çiftçi, "Çocuklarımızın bu bilinçte olmasıyla gurur duyuyoruz. Gazze'dekilere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Yardımlar Gazze'ye ulaştırılacak

Dernek Başkanı Sedat Vatan, yapılan bağışların Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Yaklaşık 400 çocuğun harçlıklarını bağışladığının altını çizen Vatan, "Çocuklarımız bu konuda çok duyarlı davranıyor. Yardımseverlerin yaptığı yardımları makbuz karşılığında alıp, genel merkez aracılığıyla ulaştırılması gereken yerlere gönderiyoruz," ifadelerini kullandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına...

Van'ın İpekyolu ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayan akranlarına destek olmak için mektup yazdı, kumbaralarındaki parayı bağışladı.

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