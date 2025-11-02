Vanlı Kadınlar Doğal Kök Boyayla İpleri Renklendiriyor

AHAR TANRITANIR - Van Olgunlaşma Enstitüsünde görevli kadınlar, koyun yünü ve keçi kılından elde ettikleri ipleri, kazanlarda bitki kökleriyle kaynatarak tek tek renklendiriyor.

Üretim süreci

Van Olgunlaşma Enstitüsünce kültürel mirasın korunması ve istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmada, küçükbaş hayvancılığın yoğun olduğu Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesinde ilkbaharda kırkılan koyun yünü ve keçi kılı toplanıyor. Yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından, öreke gibi geleneksel aletlerle ip haline getiriliyor.

İpler daha sonra doğadan toplanan ceviz kabuğu, pancar ve aspir gibi bitkilerin kökleriyle saatlerce kazanlarda kaynatılıyor. Rengin oturmasına kadar süren kaynatma sonrası ipler suyla yıkanıp asılarak kurutuluyor ve dokumacılıkta kullanılıyor.

Amaç ve geleneksel bilgi

Hasan Ceylan, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle hazırlanan iplerin kilim, halı ve kumaşlarda kullanıldığını söyledi: "Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak istiyoruz. Van ve çevresinde kök boyayla yapılan kilim ve halılar önde gelmektedir. Bu zanaat giderek kayboluyor. Bu nedenle kök boya geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz. Ceviz kabuğundan kahverengi ve siyah, aspirden kiremit, Hakkari bölgesinde yetişen diyarek dediğimiz bitkiden yeşil, pancardan ise farklı tonlar elde ediyoruz."

Hatice Ege de kök boyanın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, "Her yıl ilkbahar ve sonbaharda doğadan topladığımız bitki, meyve ve yapraklardan kök boyalar hazırlıyoruz. Bu yöntemle boyadığımız iplerle rengarenk kilimler, kumaşlar, halılar dokuyoruz. Amacımız, kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak." dedi.

