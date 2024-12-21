DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.426.383,32 -0,64%

Vanuatu'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem!

Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can ve mal kaybı yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 19:47
Vanuatu'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem!

Vanuatu'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) alınan bilgilerin ardından, depremin merkez üssü başkent Port Vila'nın yaklaşık 30 kilometre batısında belirlendi.

Yer Altında 40 Kilometre Derinlikte

Yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde kaydedilen bu deprem, bölgede endişe yaratmasına rağmen tsunami uyarısı yapılmadı. Şu an itibarıyla, deprem sonucu can veya mal kaybı bildirilmediği ifade ediliyor.

Geçmişteki Şiddetli Deprem

Bölgedeki deprem riski, Vanuatu'da 17 Aralık tarihinde, yine başkent açıklarında 7,3 büyüklüğünde meydana gelen depremle bir kez daha gündeme gelmişti. O olayda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 18 İl için Kuvvetli Yağış Uyarısı
2
CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Göç Yüküne Dikkat Çekti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı
4
Çorum'da Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
5
Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yeteneğini Konuşturdu
6
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı