Vanuatu'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem!

Vanuatu'da Şiddetli Deprem Meydana Geldi

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) alınan bilgilerin ardından, depremin merkez üssü başkent Port Vila'nın yaklaşık 30 kilometre batısında belirlendi.

Yer Altında 40 Kilometre Derinlikte

Yerin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde kaydedilen bu deprem, bölgede endişe yaratmasına rağmen tsunami uyarısı yapılmadı. Şu an itibarıyla, deprem sonucu can veya mal kaybı bildirilmediği ifade ediliyor.

Geçmişteki Şiddetli Deprem

Bölgedeki deprem riski, Vanuatu'da 17 Aralık tarihinde, yine başkent açıklarında 7,3 büyüklüğünde meydana gelen depremle bir kez daha gündeme gelmişti. O olayda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.