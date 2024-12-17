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Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü

Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi. Tsunami uyarısı kısa sürede kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:14
Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü

Pasifik Adası Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Pasifik Okyanusu'ndaki Vanuatu adasında, bugün meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem büyük bir korkuya yol açtı. Bu üzücü olayda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından aktarılan bilgilere göre, depremin merkez üssü, Port Vila şehrinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında yer aldı. Deprem, yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Tsunami Uyarısı Kaldırıldı

7,3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgedeki olası bir tsunami riski nedeniyle uyarılar yapıldı; ancak tsunami uyarısı kısa sürede kaldırıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, deprem sonrası alınan önlemler ve yapılan değerlendirmeler, daha fazla hasarın oluşmasını engelledi.

Vanuatu, sık sık depremlerle ve doğal afetlerle karşılaşan bir bölge olması nedeniyle, halkın bu tür durumlara hazırlıklı olması önem arz ediyor.

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