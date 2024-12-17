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Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:09
Vanuatu'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Vanuatu'da Deprem Faciası: 6 Kayıp!

Pasifik Okyanusunda yer alan ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem, yıkıcı etkileriyle tüm dünyayı sarstı. Depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın yaralandığı bildirilmektedir.

Depremin Merkez Üssü ve Derinliği

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) alınan verilere göre, depremin merkez üssü başkent Port Vila'nın 30 kilometre açığında, yaklaşık 57 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk olarak tsunami uyarısı yapıldı, ancak bu uyarı sonradan kaldırıldı.

Kurtarma Çalışmaları ve Sosyal Medya Paylaşımları

Fiji’deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, sosyal medya hesabından deprem sonrası yaşanan ağır yaralanmaları ve ölü sayısını duyurdu. Sosyal medya'da paylaşılan görüntülerde, depremin neden olduğu yıkım ve toprak kayması anlarına tanıklık edildi.

Uluslararası İlişkiler ve Ulaşım Sorunları

Depremin etkilediği alanlar arasında, ABD, Fransa, İngiltere ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin de bulunduğu complex yer aldı. ABD'nin Port Vila Büyükelçiliği, tüm personelin güvende olduğunu ve binanın kapalı kalacağını açıkladı. Öte yandan, Avustralya'daki bazı hava yolu şirketleri, havaalanında meydana gelen hasar nedeniyle Port Vila'ya uçuşlarını iptal etti.

Vanuatu'daki bu trajik olay, yıkıcı afetlerin ne kadar aniden ve beklenmedik şekilde gerçekleşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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