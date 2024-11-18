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Vanuatu ve Tuvalu'dan Avustralya'ya Fosil Yakıt Yatırımlarını Durdurma Çağrısı

Pasifik ülkeleri Vanuatu ve Tuvalu, Avustralya'yı fosil yakıt yatırımlarını durdurmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:57
Vanuatu ve Tuvalu'dan Avustralya'ya Fosil Yakıt Yatırımlarını Durdurma Çağrısı

Pasifik Ülkeleri Fosil Yakıt Yatırımlarına Itiraz Ediyor

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri olan Vanuatu ve Tuvalu, Avustralya'nın fosil yakıt sektöründeki planlarını eleştirerek, Canberralı yöneticilere yatırım yapmayı durdurmaları çağrısında bulundu. Bu açıklama, The Guardian gazetesinin haberine göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında yapıldı.

İklim Krizine Karşı Ortak Ses

Toplantıda konuşan Tuvalu İklim Değişikliği Bakanı Maina Talia ve Vanuatu İklim Değişikliği ve Çevre Temsilcisi Ralph Regenvanu, Pasifik ülkelerinin iklim krizine en az katkıda bulunmasına karşın en ağır etkileri yaşadığına dikkat çekti. Avustralya'nın Kuzey Batı Sahanlığı'ndaki gaz tesisinin işletme hakkının 2070 yılına kadar uzatılması gibi yatırımları eleştirerek, bu girişimlerin derhal durdurulmasını istediler.

Regenvanu, Avustralya hükümetini, Pasifik liderlerinin yanında durma ve iklim değişikliğinin önemini vurgulama çağrısında bulunurken, aynı zamanda kömür ve gaz projelerinin onaylanmasının iki yüzlülük olduğunu dile getirdi. "Dünyanın en büyük üçüncü fosil yakıt ihracatçısı Avustralya, iklim yıkımını denizaşırı ülkelere ihraç ediyor." ifadesini kullanan Regenvanu, bunun adaletsizlik olduğunu vurguladı.

Küresel Hedefler ve Pasifik Toplumları

Talia, Paris İklim Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda küresel ısınmayı ortalama 1.5 derece ile sınırlamanın, deniz seviyesinin yükselmesi ve hava felaketleri ile karşı karşıya olan Pasifik toplulukları için hayati önem taşıdığını vurguladı. "Geleceğimiz sanayileşmiş ülkelerin elinde, onları hareketlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğiz." diyerek mesajını net bir biçimde iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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