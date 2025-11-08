Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı

Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunlarından Biri Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Net Konuşalım’ söyleşisinin ilki Samsun’da gerçekleştirildi. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Açılışta AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti. Söyleşide konuşmacılar AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oldu; moderatörlüğü Meryem Sürmen üstlendi ve gelen sorular cevaplandı.

Varank: Sağlıklı Muhalefetin Önemi

Türkiye’deki en büyük sorunlardan birinin sağlıklı bir muhalefetin olmaması olduğunu vurgulayan Mustafa Varank, gençlere siyaset önerisinde bulundu ve muhalefet anlayışına yönelik eleştirilerini paylaştı. Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz AK Parti’nin içerisinden geliyoruz. Ama bizim siyaset tavsiyemiz sadece AK Parti’li gençler için değil. Muhalif de olabilirsiniz. Ama muhalifliğinizi ortaya koyacak. Siz kendi hayat tarzınıza ve düşüncenize göre bir şeyler başarmak istiyorsanız sizin de yapmanız gereken aslında siyasetin muhalefeti tarafından bu işlerle haşır neşir olmak, bu işlerle ilgilenmek. Çünkü emin olun iktidar kadar muhalefete de ihtiyaç var. Aslında Türkiye’nin şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi sağlıklı bir muhalefetin olmayışı. Şu anda elbette AK Parti’yle ilgili eleştirisi olan muhalif anlayıştaki bir genç kardeşimiz bizim karşımıza çıkabilir, bizi eleştirebilir, bize sorular sorabilir ve biz bu soruları emin olup anlayıp, nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, yanlışımız var mı? Kendimizi çek etmek için kullanabiliriz ve kullanıyoruz. Bundan istifade ediyoruz. Ama Türkiye’de öyle bir muhalefet anlayışı oluştu ki maalesef yapılan bütün işler iktidar partisinin işi olarak görülüyor. İktidar partisi ne iş yaparsa da buna karşı çıkılıyor. İşte aslında Türkiye’deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu muhalefet anlayışı. Ben bir işi yapıyorum diye karşı çıkarsam O zaman doğru işlere de otomatikman karşı çıkmış oluyorsun. Dur, değerlendir. Acaba bu işlerin fayda var mı, yok mu? Bunu tart, bunu değerlendir. Bir eksiklik varsa bunu gidermeye çalış. Bizim mecliste de aslında sürekli dile getirdiğimiz husus bu

Varank, gençlere siyasete girme çağrısını yineleyerek muhalefetin karşı çıkma yaklaşımını eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Muhalefette şöyle bir katı içerisindeyiz biz. Diyelim ki ben diyorum ki ‘şu yolu yapacağım.’ Muhalefet diyor ki ‘ben sana o yolu yaptırmam.’ Ee sen bana yaptırmam dersen ben de o yolu yapmak için sadece uğraşırım. O yolda bir eksiklik var mı? Planlamasında hata yapmış mıyım? Bir eksiği, gözden kaçırdığım bir husus var mı? Gel bana bunu söyle de ki ‘kardeşim, sen bu yolu yapıyorsun ama aslında şu sapağı da yapsan iyi olur’ de. Ben kendimi ona göre değerlendireyim. Yolda düzeltme yapmam gerekiyorsa bu yolu düzelteyim. Ama muhalefette öyle bir anlayış var ki ‘Yaptırmam kardeşim, sen ne yapıyorsan yanlıştır’ anlayışı var. İşte aslında bizim yıkmamız gereken anlayışlardan bir tanesi de bu. Genç kardeşlerime tekrar bir tavsiyede bulunayım. Muhalefeti de düşünüyorsanız iktidar yanlısı da düşünüyorsanız eğer Türkiye’ye etki etmek istiyorsanız mutlaka siyasetle ilgilenin. Mutlaka siyasetin içerisinde olun. Ama yaptığınız işi de sağlıklı yapın. Gözünüzü karartarak ‘Ben karşı çıkıyorum, ben yaptırmam, sen yapıyorsan yanlıştır’ anlayışında kimsenin olmaması lazım

Ömer İleri: Yurt Dışına Gitme Sürecine İlişkin Değerlendirme

Genç yazılımcıların yurt dışına gitme eğilimine ilişkin soruyu yanıtlayan Ömer İleri, deneyimlerinden hareketle eleştirilerde bulundu ve denge mesajı verdi. İleri'nin açıklaması şöyle:

Uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak, ben yurt dışına gitme sürecine kategorik olarak karşı değilim, bunu da söyleyeyim. Yurt dışına gitmek istiyorum, orada yaşamak istiyorum şeklinde değil. Bir teslimiyet içerisinde ben aradığımı yurt dışında bulacağım şeklinde bir gidişi kesinlikle doğru bulmam. Çünkü bu doğru bir tespit olmaz her şeyden önce. Durum böyle değil çünkü. Ama tabii ki belli bir hedef doğrultusunda, belli bir fırsat doğrultusunda, yani spesifik bir alanda bir proje yürüten bir profesör davet etmiştir, gidilir, gidilmeli belki de. Veya çok spesifik bir firmada, spesifik bir projede bir fırsat çıkmıştır, o tecrübeyi kazanmak adına gidilebilir, o tecrübe kazanılabilir. Ama sonra geri dönmek şartıyla. Hatta ve hatta bazı arkadaşlarımız gidip oralarda yükselebilirler. Bakın bunun da memlekete faydası var. Ama şuna tamamen karşıyım. Bunu yapmaya çalıştılar bu memlekette. Ya işte Türkiye’de işler şöyle kötü gidiyor, böyle kötü gidiyor. Yurt dışında şartlar böyle güzel, şöyle güzel, burada yaşanmaz, orada yaşanır. Bu şekilde bir gidiş hem memlekete zararlı hem de giden arkadaşlarımıza yazık oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi o dediğimiz tırnak içinde söylenen furya oldu, söylendi. Söylendi diyorum çünkü öyle bir furya olduğuna dair net bir tespitle yapılamadı işin gerçeği. Evet gidenler olduğunu duyduk sağdan soldan, benim çevremden de. Ama ne kadar oldu? Yani yazılımcıların zaten dünya çapında bir mobilitesi var, bunu biliyoruz. Yani onun üstünde miydi altında mıydı noktasında üstünde olduğuna dair bir şey yok. Ama şu güzel haberleri paylaşabilirim. Şu geldiğimiz nokta itibariyle ki savunma sanayi firmalarından da biz yani temas halindeyiz. Geri dönüşler alıyoruz. Tam tersine şu an çok ciddi bir geri dönüş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o dediğiniz problem olarak yansıtılan durum problem miydi değil miydi bir soru işareti. Geldiğimiz nokta itibariyle de zaten tersine dönmüş bir durum mevzubahis

Program, öğrencilerin soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinliğe ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

