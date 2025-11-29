Varlığın Arayüzü: Elif Çelebi'nin 79 Eseri Sefaköy Galeri Küp'te

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp ev sahipliği yapıyor

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Galeri Küp, ressam Elif Çelebi'nin 'Varlığın Arayüzü' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide gravür, mono baskı, kolaj ve yağlı boya tekniklerinden oluşan toplam 79 eser izleyiciyle buluşuyor. Çalışmalar, birey ve toplumda sıklıkla göz ardı edilen durumları sorgularken; aidiyet, yabancılaşma, kayıp ve yeniden buluşma gibi evrensel temalara odaklanıyor.

Elif Çelebi, sergi sürecine ve üretim anlayışına ilişkin şunları söyledi:

‘‘İlkokuldan beri resim yapıyorum, profesyonel olarak da 2015 yılından bu yana eserler üretiyorum. Daha önce çok sayıda karma sergiye katıldım ama bu sergi İstanbul’daki ilk solo sergim oldu. Küçükçekmece Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yayınladığı sanata açık çağrıyı gördüm, başvuru yaptım ve olumlu bir dönüş aldım. Eserlerimi sanatseverlerle buluşturduğum için çok mutluyum. Üniversitede baskı resimle başlayan resim yolculuğum karışık teknikte eserlere ve yağlı boya tuvallere evrildi. Bu sergide de farklı teknikteki eserlerim yer alıyor. Eserlerimi oluştururken genelde insan ve toplum, doğa ve sistem gibi birbirini tamamlayan, var eden bazen de zıtlaşan kavramlara yoğunlaşıyorum. Bireyin toplumsal rolleri, içsel çatışmaları, görünmez bağlarla kurduğu ilişkiler üzerine çok katmanlı bir yapı oluşturmaya çalışıyorum’’

Sergi için destekleri nedeniyle Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür eden Çelebi, eserlerini İstanbul'daki izleyicilerle paylaşmanın mutluluğunu vurguladı.

