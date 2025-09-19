Varşova'da Gece Alkol Satışına Bir Yıllık Pilot Yasağı Başladı

Varşova Belediye Meclisi, Srodmiescie ve Praga Polnoc'ta gece alkol satışını kapsayan bir yıllık pilot uygulamayı onayladı; Rafal Trzaskowski güvenlik programını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:48
Polonya’nın başkenti Varşova içinde, gece saatlerinde alkol satışının sınırlandırılmasına yönelik bir pilot uygulama başlatılıyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre, uygulama şehrin merkezindeki Srodmiescie ve Praga Polnoc ilçelerini kapsayacak şekilde bir yıl süreyle yürürlüğe konacak.

Belediye kararı ve amaç

Varşova Belediye Meclisi tarafından onaylanan pilot uygulama, gece saatlerinde alkol satışının kısıtlanmasının etkilerini ölçmeyi amaçlıyor. Kararın gerekçesi, şehir merkezindeki güvenliği artırmak ve sorunlu noktaları azaltmak olarak açıklandı.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Rafal Trzaskowski, uygulamayı şehrin merkezinde başlatarak etkinin değerlendirileceğini ve buna paralel olarak tüm Varşova’yı kapsayacak bir güvenlik programının devreye alınacağını duyurdu. Trzaskowski, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Varşova’da gece alkol satışının kısıtlanması yönünde ilk adımı atıyoruz. Toplumsal istişareler sırasında görüşlerini ifade eden Varşovalı kadın ve erkeklerin fikirlerine saygı duyuyorum ve biz de birçok şehirde olduğu gibi bu yönde bir pilot uygulama adımı atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Pilot uygulamanın kapsamı

Onaylanan pakette güvenli gece programı başlatılmasının gerekliliğine vurgu yapılıyor; uygulama, sorunlu noktaların haritalanması, ek eğitim kampanyaları ve sorumlu satıcı kampanyası gibi önlemleri öngörüyor. Bu çalışmaların, yasağın etkisini ölçmeye ve gerekirse genişletilmeye esas teşkil etmesi bekleniyor.

Diğer kentlerdeki uygulamalar

Haberde, alkol satışının gece saatlerinde kısıtlanmasının Polonya’nın diğer şehirlerinde de son yıllarda benzer şekilde uygulandığı hatırlatıldı. Yetkililer, pilot uygulamanın sonuçlarına göre ilave adımlar atılabileceğini belirtiyor.

Uygulamanın süresi: Bir yıl.

