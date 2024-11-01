DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Yargıtay'a Başvurdu

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Özgür Bursalı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:57
Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Yargıtay'a Başvurdu

Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Dava Açtı

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Konuyla ilgili olarak Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi'nden Sert Açıklamalar

Bursalı, yaptığı açıklamada DEM Parti'nin kapatılması için başvurularını resmi olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu başvurumuz Türkiye'ye ve milletimizin bütünlüğüne karşı sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.

DEM Parti'nin Faaliyetlerine Dikkat Çekildi

Bursalı, DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağı" olduğunu savunarak, "DEM Parti PKK'dır ve bu tür faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye artık HDP’nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti, PKK'nın bir uzantısı olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Mali Kaynakların Aktarılmasına İtiraz Edildi

Özgür Bursalı, ayrıca DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer almasına ve Hazine yardımı almasına da karşı olduklarını vurgulayarak, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasına kesinlikle itiraz ediyoruz." diye ekledi.

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet...

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı (ortada), partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani İle Görüştü
2
Erciyes Kayak Merkezi, London Snow Show'da Tanıtıldı
3
Türk Lirasıyla Dış Ticaret Hacmi 9 Ayda 25 Milyar Dolara Yaklaştı
4
Gülben Ergen'den Depremzedelere Eğitim Desteği
5
Serbest Hoca Reşit Bozdağ Kimdir, Nereli? Neden Gündemde? Ne Oldu?
6
Endonezya, Google'ın Pixel 9 Telefonunu Satıştan Kaldırdı
7
Malatya'da Yeniden Yapılan Polis Merkezi Açıldı

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de