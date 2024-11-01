Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Yargıtay'a Başvurdu

Vatan Partisi, DEM Parti'nin Kapatılması İçin Dava Açtı

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Konuyla ilgili olarak Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi'nden Sert Açıklamalar

Bursalı, yaptığı açıklamada DEM Parti'nin kapatılması için başvurularını resmi olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu başvurumuz Türkiye'ye ve milletimizin bütünlüğüne karşı sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.

DEM Parti'nin Faaliyetlerine Dikkat Çekildi

Bursalı, DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağı" olduğunu savunarak, "DEM Parti PKK'dır ve bu tür faaliyetlerin merkezindedir. Türkiye artık HDP’nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti, PKK'nın bir uzantısı olarak değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Mali Kaynakların Aktarılmasına İtiraz Edildi

Özgür Bursalı, ayrıca DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer almasına ve Hazine yardımı almasına da karşı olduklarını vurgulayarak, "PKK terör örgütüne DEM Parti aracılığıyla devletin kaynaklarının aktarılmasına kesinlikle itiraz ediyoruz." diye ekledi.

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı (ortada), partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.