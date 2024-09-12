Vatan Partisi'nden LGBT Derneklerine Sert Tepki

Vatan Partisi'nden LGBT Derneklerine Karşı Açıklama

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, aile yapısını tehdit eden LGBT derneklerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Üsküplü, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere atıfta bulunarak, 2018-2022 yılları arasında 22 LGBT derneğine 20 milyon dolardan fazla fon aktarıldığını belirtmiştir.

Emperyalist Tehditler

Emperyalizm ve toplumsal değerler üzerindeki tehditlere dikkat çeken Üsküplü, bu durumun Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik olduğunu ifade etti. Üsküplü, "Emperyalizmin, kendi yozlaşmasını Türkiye'de LGBT örgütleriyle dayattığını" dile getirdi.

Yasak Talebi ve Toplantı Çağrısı

Üsküplü, "Türkiye'de LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan bir yasanın bir an önce çıkarılması gerektiğini" vurguladı. Ayrıca, 15 Eylül Pazar günü, LGBT dayatmalarına karşı yasa çıkarılması talebiyle birçok demokratik kitle örgütünün İstanbul'da toplanacağını duyurdu. Tüm vatandaşları, Büyük Aile Buluşması etkinliğine katılmaya davet etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.