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Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Gösterilerini Kınadı

Vatikan, Paris Olimpiyatları açılış gösterilerinin dini değerlere saygısızlık içerdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:22
Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Açılış Gösterilerini Kınadı

Vatikan'dan Açıklama

Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yer alacak gösterilere dair üzüntü duyduğunu açıkladı.

Gösterilere Yönelik Tepkiler

Fransa'nın düzenlediği Olimpiyatlar'ın 26 Temmuz'daki açılış gösterileri hakkında yapılan resmi açıklamada, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır" denildi. Hz. İsa'ya Saygısızlık İddiaları

Paris'teki Olimpiyatların açılış töreninde, drag queen performanslarının yer alması ve Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle eleştirildiği bildirildi.

Sanat Yönetmeninin Savunması

Törenin sanat yönetmenliğini üstlenen Thomas Jolly, tepki çeken sahne gösterisine dair yaptığı açıklamada, "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil, bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savundu.

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