Vatikan'da 21 Yeni Kardinal Törenle Atandı

Vatikan'da Katolik Kilisesi'ne Yeni Kardinal Atamaları

Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan'da, ruhani lider Papa Franciscus, 21 yeni din adamını kardinallik mertebesine yükseltti. Ekim ayında gerçekleştirilen tören, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda yapıldı.

Kardinallerin Yükselişi

Törende Papa Franciscus, yeni kardinallere, sadece kardinallerin takabileceği kırmızı şapka ve altın yüzüklerini takdim etti. Konuşmasında, yeni atanmış kardinallerden kilisenin birliğini inşa etmek için rekabetten uzak durmalarını istedi.

Papalık Seçiminde Oy Hakkı

Atanan 21 kardinallerden 20'sinin yaşlarının 80'in altında olması, bu kişilerin bir sonraki Papalık Seçimi'nde oy kullanmalarını sağlıyor. Papa Franciscus, kendi döneminde bu törenle birlikte 10. kez kardinal atamış oldu.

Kardinal Sayısı ve Konklav

İtalyan basınında çıkan haberlerde, toplam kardinal sayısının 253'e ulaştığı, bunların 140'ının 80 yaşının altında olduğu belirtiliyor. Bu kardinaller, Kardinaller Meclisi tarafından yapılacak bir sonraki Papalık Seçimi olan Konklav'da oy kullanma hakkına sahip olacak. Diğer 113 kardinal ise 80 yaşının üstünde olması nedeniyle bu sürece katılamayacak.

Papalık Seçimleri ve Gelecek Planları

Papa 6. Paulus tarafından 1975 yılında belirlenen kurallara göre, papalık seçimlerine katılabilecek “seçici kardinal” sayısı en fazla 120 ile sınırlandırılıyor. Ancak Papa Franciscus'un son atamalarıyla bu sayı 140'a yükseldi. Rainews24'te yer alan habere göre, 88 yaşına girmesi beklenen Papa Franciscus'un bu adımları, üst sınırın aşılmasını ve kilisenin istikrarını sağlamayı hedefliyor.

Kardinal Dağılımı ve Temalar

Son atamalarla birlikte, Avrupa'nın 115, Asya'nın 37, Güney Amerika'nın 32, Afrika'nın 29, Kuzey Amerika'nın 28, Orta Amerika'nın 8 ve Okyanusya'nın 4 kardinali olacak. Papa Franciscus'un kardinal atamalarında, daha az Avrupa, daha az İtalyan ve Batı odaklı bir kilise kurma niyetinin olduğu gözlemleniyor.

Kilisede kurallar gereği, seçilen bir Papa, ölene dek görevde kalıyor. Papalık seçimleri ise, Papaların ölümü veya olağanüstü istifa durumlarında gerçekleşiyor. Seçimlere katılabilecek en az 115 en fazla 120 kardinal, Sistine Şapeli'nde yapılan oylama ile yeni Papa'yı belirliyor.