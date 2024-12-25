Vatikan'da Jübile Yılı Başladı: Kutsal Kapı Açıldı

Vatikan'da Jübile Yılı Coşkusu

Katoliklerin merkezi Vatikan Şehir Devleti'ndeki Aziz Petrus Bazilikası'nda, 25 yılda bir düzenlenen Jübile Yılı dolayısıyla açılan Kutsal Kapı'dan ziyaretçi geçişleri başladı.

Kutsal Ritüel ve Ruhsal Arınma

Bu yılın son günlerinde, dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda Katolik Hristiyan, ruhsal arınma ve günahların bağışlanmasını simgeleyen bu kapıdan geçerek kutsal ritüelini yerine getiriyor.

Güvenlik Tedbirleri

Ancak Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırı sebebiyle, ziyaretçiler yoğun güvenlik tedbirleri ve kontroller eşliğinde ayin alanına alınıyor.

32 Milyon Ziyaretçi Beklentisi

Jübile Yılı kapsamında, yıl boyunca Roma'ya yaklaşık 32 milyon kişinin gelmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, dünyadaki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarını ve Noel mesajını aktaracağı geleneksel Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya) konuşmasını yapması planlanıyor.

Papa Franciscus'un, Jübile Yılı'nın başlangıcını simgeleyen Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Kutsal Kapı'yı açmasıyla birlikte bu özel yıl resmen başlamış oldu.