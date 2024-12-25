Vatikan'da Kutsal Kapı Açıldı, Jübile Yılı Başladı

Vatikan'da Jübile Yılı Coşkuyla Başladı

Katoliklerin merkezi olan Vatikan Şehir Devleti'nde dört gözle beklenen "Jübile Yılı", Aziz Petrus Bazilikası'nda bulunan Kutsal Kapı'nın açılmasıyla resmen başladı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'ın bildirdiğine göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Jübile Yılı'nı simgeleyen Kutsal Kapı'yı açtı.

Umut Temasıyla İfade Edilen Başlangıç

Bu yılki Jübile Yılı'nın teması "umut" olarak belirlenirken, Papa Franciscus, kapının açılması sonrası yaptığı konuşmada, "Bu gece, umut kapısı dünyaya ardına kadar açıldı." ifadesini kullandı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleştirilen ayin, çeşitli okumalar ve koro halinde söylenen ilahilerle devam etti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Jübile Yılı, 6 Ocak 2026 tarihinde Epifani Bayramı'nda Kutsal Kapı'nın kapanmasıyla sona erecek. Ancak, geçtiğimiz günlerde İtalya ve Almanya'da yaşanan Noel pazarı saldırıları sonrasında, Roma'daki açılış öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Başkentte mevcut güvenlik güçlerine ek olarak 700'den fazla güvenlik görevlisi, Vatikan gibi kritik noktalarda görev yapacak.