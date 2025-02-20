Vatikan'dan Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Papa Franciscus'un Sağlık Durumunda Hafif İyileşme

Vatikan, çift taraflı zatürre teşhisi konulan ve Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa Franciscus'un sağlık durumunda hafif bir iyileşme olduğunu duyurdu.

14 Şubat'tan bu yana şiddetli bronşit nedeniyle hastanede yatan Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu hafif bir iyileşme göstermektedir. Ateşi yok ve kan değerleri stabildir. Çalışmalarına odaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Papa'nın Geçirdiği Süreç

Açıklamada ayrıca, Papa'nın dünkü geceyi sakin geçirdiği bilgisi de verildi. İtalya Episkoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Zuppi, "Hepimiz Papa için endişelendik ama söylenenler tam olarak olan şeyler. Papa'nın kahvaltı yapması, gazete okuması, insanları ağırlaması, tam bir iyileşme yolunda olduğumuzu gösteriyor, bunun da yakında gerçekleşmesini umuyoruz." dedi.

Ay başından bu yana bronşit geçiren Papa, 10 Şubat'ta hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerde solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti. 18 Şubat'ta yapılan açıklamada, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği ve klinik durumunun hâlâ karmaşık olduğu belirtilmişti. Son açıklamada ise Papa'nın oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği vurgulandı.

Son Yıllarda Artan Sağlık Sorunları

Papa Franciscus'un bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri iptal edilmişti. 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Son olarak 2023'te iki kez hastaneye kaldırılan Papa, nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu geçirmişti.

Papa, diz ağrıları nedeniyle son yıllarda tekerlekli sandalye de kullanmaktadır. 9 ve 12 Şubat'ta yapılan halka açık etkinliklerde, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşmasını yapamamış ve yardımcılarından metinleri okumalarını istemişti.