Vatikan: Filistinliler Kendi Topraklarında Kalmalı

Vatikan'dan Filistin Mesajı: Kendi Topraklarında Kalmalılar

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Filistin halkının kendi topraklarında kalması gerektiğini ve zorla göç ettirilmemeleri gerektiğini belirtti. Bu açıklama, İtalya ile Vatikan arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 96. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen üst düzey siyasi istişareler sırasında yapıldı.

Trump'ın Zorla Göç Fikrine Tepki

İstişarelerin ardından İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Kardinal Parolin, Orta Doğu'daki sorunlara değindi. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi önerisini hatırlatarak, "Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan'ın temel prensiplerinden biridir. Zorla göç ettirme olmamalıdır," dedi. Parolin, bu tür uygulamaların bölgedeki gerginlikleri artıracağına dikkat çekti.

İki Devletli Çözüm Çağrısı

Kardinal Parolin, Trump'ın fikirlerinin mantıklı olmadığını belirterek, "Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür, çünkü bu aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir," ifadelerini kullandı.

Ukrayna Konusuna Dikkat

Ukrayna ile ilgili gelişmelere de değinen Parolin, barışa ulaşılması için umut olduğunu kaydetti. Ancak bu barışın adil olması gerektiğini vurgulayan Kardinal, "Barışın kalıcı olabilmesi için tehlikede olan tüm aktörlerin dahil edilmesi ve BM bildirgeleri gibi uluslararası ilkelere uygun olması gerekiyor," sözlerini kullandı.

Trump'ın Önerilerine Açıklık

Trump'ın önerilerini değerlendiren Kardinal Parolin, "Bir değerlendirme yapmak için erken. Her halükarda önerilen her şeyin yararlı olduğuna inanıyorum çünkü bu savaşa son vermemiz gerekiyor," diyerek belirsizliğe işaret etti.