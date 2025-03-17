Vatikan, Hasta Papa Franciscus'un İlk Fotoğrafını Paylaştı

Papa Franciscus'un hastanede tedavi gördüğü bir aydan fazla süredeki ilk fotoğrafı Vatikan tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 00:57
Vatikan, Hasta Papa Franciscus'un İlk Fotoğrafını Paylaştı

Vatikan, bir aydan fazla süredir hastanede tedavi gören papa Franciscus'un ilk fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Solunum yollarındaki rahatsızlıklar nedeniyle tedavi edilen 88 yaşındaki papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde dua ederken çekilen bir kare ile gündeme geldi. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit sebebiyle hastaneye kaldırılan papa, burada çift taraflı zatürre teşhisi almıştı.

Fotoğraf, Papa'nın hastaneden paylaşılan ilk görseli olma özelliğini taşıyor. Vatikan Basın Ofisi, görüntüde Papa'nın hastane odasına yakın bir şapelde pazar ayininde dua ettiği anı belgeledi. Vatikan, papa Franciscus'un sağlık durumunun stabil olduğunu ve fizik tedavi ile solunum fizyoterapisinin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca, papa'nın günü ibadet, dinlenme ve çalışma ile geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Hastanede geçirdiği süre boyunca sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar gündeme gelmişti. Papa, 9 ve 12 Şubat tarihindeki halka açık etkinlikler sırasında bronşit geçirdiğini belirtilerek, zor nefes alması sebebiyle konuşma yapamamış; bunun yerine yardımcılarından metinleri okumasını istemişti.

14 Şubat'ta tedavi için hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti. 18 Şubat'ta yapılan açıklamada, Papa'da çift taraflı zatürre geliştiği ve durumunun karmaşıklık gösterdiği belirtildi. 22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumu kritik olarak bildirilmişti.

28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığı ve mekanik ventilasyon başlatıldığı duyurulmuştu. Tedaviye yanıt almak üzere yapılan müdahaleler sonrası Papa'nın durumu 1-2 Mart tarihlerinde stabil bir seyir izledi. 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa, invaziv olmayan mekanik ventilasyona alındı. 4 Mart'tan itibaren durumunun stabil kalmaya başladığı ve hafif iyileşme belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Son olarak, Papa'nın 12 Mart’ta çekilen göğüs röntgeninin önceki günlerdeki iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bilgisi paylaşıldı.

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