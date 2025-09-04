Vatikan, Herzog Görüşmesinde İki Devletli Çözümü Vurguladı

Gazze, rehineler ve insani erişim ön plana çıktı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında Vatikan'da yapılan görüşmede, Gazze'deki trajik durum ele alındı ve Vatikan'ın iki devletli çözümden yana olduğu bildirildi.

Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştüğü, Herzog'un görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Paul Richard Gallagher ile de görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki siyasi ve toplumsal durumun, özellikle Gazze'deki koşulların görüşme gündeminde olduğu; tüm rehinelerin serbest bırakılması, acilen kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardımların en çok etkilenen bölgelere güvenli şekilde ulaşmasının kolaylaştırılması ile insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi gerektiği ve her iki halkın meşru beklentilerinin karşılanabilmesi için müzakerelerin ivedilikle yeniden başlatılması temennisinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Filistin halkının geleceği ile bölgede barış ve istikrarın nasıl sağlanacağına odaklanıldığı, Vatikan'ın devam eden savaştan çıkış için tek yol olarak iki devletli çözümü yinelediği ifade edildi. Görüşmelerde Batı Şeria'daki olaylar ve Kudüs'ün önemi meselesine de değinildi.

Vatikan-İsrail ilişkilerine ve devlet yetkilileri ile yerel Kilise arasındaki bazı meselelerin de ele alındığı açıklamada, Hristiyan topluluklarının önemi ile onların bölgedeki ve tüm Orta Doğu'daki insani ve toplumsal katkılarına, özellikle eğitim, toplumsal uyumun güçlendirilmesi ve bölgenin istikrarı alanlarındaki rollerine dikkat çekildiği belirtildi.

İtalyan basını, Papa ile Herzog'un görüşmesinin yaklaşık 3 saat sürdüğünü bildirdi.

Hafta başında yapılacak görüşme duyurusunun ardından çıkan haberler üzerine Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, 2 Eylül tarihli açıklamasında devlet ve hükümet başkanlarının Papa ile görüşme taleplerine yanıt vermenin Vatikan uygulaması olduğunu; bununla birlikte onlara davet göndermek gibi bir uygulama bulunmadığını ifade etmişti.