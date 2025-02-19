Vatikan Heyeti, İznik Su Altı Bazilikası’nı İnceledi

Vatikan'dan İznik'a Önemli Ziyaret

Vatikan'dan gelen bir heyet, 325 yılında gerçekleştirilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'nın İznik ilçesini ziyaret etti. Heyet, İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kardinal Koovakad'ın Başkanlığındaki Heyet

Heyetin başında bulunan Kardinal George Jacob Koovakad, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ve Vatikan'ın üst düzey yöneticileri yer aldı. İznik Su Altı Bazilikası'ndaki incelemeleri sırasında heyet, yürütülen çalışmalara ilişkin eser sahiplerinden bilgiler aldı.

Papa Franciscus'a Bilgi Verilecek

Kardinal Koovakad, gezilerinin amacının Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümüne özel olarak Papa Franciscus ve Katolik dünyasının ruhani liderine bilgi sunmak olduğunu ifade etti.

Başkan Usta'dan Hediye

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bu anlamlı günün anısına Kardinal Koovakad ve heyet üyelerine İznik çinisi hediye etti.

Vatikan'dan 325 yılında gerçekleştirilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'ya gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde incelemede bulundu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, günün anısına Koovakad ve heyete İznik çinisi hediye etti.

Vatikan'dan 325 yılında gerçekleştirilen Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bursa'ya gelen heyet, İznik Su Altı Bazilikası ve çevresinde incelemede bulundu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, günün anısına Koovakad ve heyete İznik çinisi hediye etti.